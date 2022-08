Gravissimo incidente a San Giovanni Suergiu, auto contro moto: un giovane gravissimo al Brotzu

Gravissimo incidente nel pomeriggio a San Giovanni Suergiu, sulla Statale 126. Un’auto e una moto, per cause ancora da accertare, si sono scontrate violentemente: ad avere la peggio, in seguito all’impatto, è stato il centauro. Si tratta di un giovane che sarebbe stato sbalzato dallo scooter ed è caduto rovinosamente sull’asfalto. L’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuto il 118: il motociclista è in condizioni critiche, con un trauma cranico e varie ferite e fratture a mani, gambe e al torace. È stato trasportato, in codice rosso e con la massima urgenza, con l’elisoccorso, all’ospedale Brotzu.