Incidente pauroso a Villasor, hascisc e marijuana in una delle auto: nei guai due uomini di Gonnosfanadiga  

Hascisc e marijuana nell’auto, una Suzuki, che si è scontrata con la Kia Sportage guidata da un 55enne di Villasor. È quanto hanno ritrovato i carabinieri della compagnia di Sanluri, intervenuti nell’incidente sulla Provinciale tra Villasor e Monastir. Al bordo della Suzuki, come confermato dai militari, il 37enne Claudio Brugo e il cinquantenne Massimo Marongiu, entrambi di Gonnosfanadiga: sono ricoverati al Brotzu, in codice rosso, ma non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri hanno ritrovato 40 grammi di marijuana e lo stesso quantitativo di hascisc: per i due è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti. L’impatto tra le due auto, frontale, è stato molto forte ed è avvenuto in un tratto di strada teatro già, in passato, di altri schianti.

Il guidatore della Kia, Sandro Cadoni di Villasor, è stato ricoverato in codice giallo al Policlinico di Monserrato.