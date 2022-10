Incidente mortale sulla Nuoro-Lanusei: morta una 47enne di Fonni

Incidente mortale sulla statale 389 Nuoro-Lanusei. Quattro i veicoli coinvolti: ad avere la peggio, una 47enne di Fonni. Sul posto, soccorsi e forze dell’ordine per cercare di chiarire la dinamica dell’incidente, la strada è stata intanto chiusa in entrambe le direzioni, come fa sapere Anas che sta lavorando per poter riaprire al più presto quel tratto di strada, all’altezza del chilometro 2.