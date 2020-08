Ancora una croce sulle strade sarde. Un 44enne, alla guida di uno scooterone, mentre percorreva la circonvallazione che da Samassi conduce a Serramanna, per cause in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo sul guardrail. L’incidente è avvenuto nella notte. Per l’uomo, Massimiliano Piras.,non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi.

Sul posto 118 e carabinieri di Serramanna e Samassi.