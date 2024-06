Incidente mortale a Tramatza: chiusa la Carlo Felice in direzione Sassari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Resta chiusa della strada statale 131 “Carlo Felice” a causa di un incidente avvenuto al km 102 nel Comune di Tramatza in provincia di Oristano.

Il traffico in direzione Sassari viene deviato al km 99 in complanare Est mentre il traffico in direzione Cagliari viene deviato al km 104,500 in complanare Ovest.

Nel sinistro – le cui cause sono ancora in corso di accertamento – un mezzo pesante militare si è ribaltato, uno degli occupanti, il graduato aiutante Stefano Pistis, 45 anni, di Sant’Anna Arresi, è deceduto ed un altro è rimasto ferito.

Il traffico viene temporaneamente deviato in complanare. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile