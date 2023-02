Incidente mortale a Furtei: Nuoro in lacrime per Lucia Virdis

Nuoro in lacrime per Lucia Virdis. È un’infermiera di 42 anni del capoluogo barbaricino la donna morta ieri notte a Furtei. Era alla guida della propria Peugeot 305, quando si è scontrata frontalmente con una Bmw , tra Furtei e Villamar ed è morta sul colpo per il grave politrauma. Ieri aveva postato nel proprio profilo Facebook una foto della strada che percorreva per andare al lavoro: “Go” aveva scritto. Sui social il cordoglio degli amici.