Incidente in via Mercalli a Cagliari, passanti eroi estraggono una donna dalle lamiere

Sono due le automobili rimaste coinvolte nell’incidente avvenuto in via Mercalli a Cagliari. Una delle due macchine è andata a sbattere contro il muro di un market, prima di ribaltarsi per metà. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la polizia stradale e un’ambulanza del 118. Prima dell’arrivo dei soccorsi, alcuni passanti si sono dati da fare e hanno estratto, da una delle due automobili, una donna. La guidatrice è stata poi caricata a bordo dell’ambulanza e trasportata all’ospedale per degli accertamenti. Momenti di paura, quindi, anche per del fumo che è fuoriuscito da una delle due vetture, prontamente “soffocato” grazie all’utilizzo di uno degli estintori del supermercato.