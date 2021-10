Incidente a Elmas, donna travolta da un’auto in via Sestu: è in gravissime condizioni

Incidente grave a Elmas. In via Sestu, nella zona accanto al cimitero, un’auto ha travolto un pedone. La vittima dell’incidente è una donna che ora è in gravi condizioni, mentre i soccorritori le stanno facendo il massaggio cardiaco. L’auto si è fermata per prestare soccorso. I carabinieri sono appena giunti sul posto. Notizia in aggiornamento.