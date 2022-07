Incidente choc in Sardegna, centauro muore nello schianto contro un camion: addio a Alessandro Masala

Drammatico incidente in Sardegna, l’Isola piange un’altra giovane vita che si spezza. Quella di Alessandro Masala, trentaquattrenne di Ittiri. Il giovane, in sella alla sua moto sulla Sp 28, per cause ancora da accertare si è scontrato con un camion. L’impatto è stato fortissimo e, purtroppo per il centauro, fatale. I soccorsi sono stati inutili, sul luogo della tragedia sono arrivati i Vigili del fuoco di Sassari, i carabinieri e la Polizia Locale.

Il motociclista era molto conosciuto nella sua Ittiri. Lascia il padre, Franco, oggi pensionato con un passato da agente penitenziario, e la madre, casalinga. La notizia della tragica scomparsa del giovane è già arrivata nella comunità guidata dal sindaco Antonio Sau.