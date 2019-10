Incidente a Cagliari, auto contro moto in viale Monastir: due feriti

Incidente stradale questo pomeriggio in viale Monastir. Una Fiat 500 condotta da una 37enne cagliaritana, da via Dolcetta attraversava viale Monastir e, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con una moto Honda sh condotta da un 39enne cagliaritano. Dopo l’urto il motociclista e il suo passeggero cadevano a terra restando feriti. Sono stati poi soccorsi dal personale di un’ambulanza del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità con assegnato codice giallo. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi di legge.