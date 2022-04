Incidente nella notte a Cagliari, giovane travolto da un’auto pirata in via Newton: è grave

Paura a Cagliari. Ragazzo investito da un’auto pirata: è grave. Durante la notte un giovane è stato investito in via Newton da un’ auto. Il conducente si è dato alla fuga senza prestare soccorso al ferito. La polizia locale interviene sta indagando per risalire al veicolo investitore e al suo conducente. Il pedone è stato trasportato al Pronto Soccorso in codice rosso dal 118.