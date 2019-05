Incidente a Cagliari, scontro tra auto in via Curie: ferito un anziano

Incidente stradale in serata tra via Corsica e via Curie. Un 66enne di Cagliari si stava immettendo nell’incrocio regolato da stop tra la Corsica e via Curie, con la sua Renault Scenic quando è andato ad urtare una Citroen C3 in transito nella via Curie in direzione via Is Guadazzonis, guidata da un 78enne di Cagliari. L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato, con assegnato codice giallo per dinamica al Pronto Soccorso dell’ospedale Marino. I veicoli sono stati recuperati dal soccorso stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi di legge.