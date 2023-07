Incidente a Quartu, potrebbe essere il forte vento la causa della tragedia

Potrebbe essere stato il forte vento la causa della tragedia avvenuta ieri sera intorno alle 19 lungo la provinciale 17, via Leonardo da Vinci, dove a perdere la vita è stato un giovanissimo di 17 anni, Jacopo Barbarossa: a bordo di uno scooter con un suo amico, che guidava il mezzo, potrebbe per questo motivo aver perso il controllo delle due ruote per poi schiantarsi contro il guardrail. Shock e tanto dolore per il giovane ragazzo che è deceduto pressoché sul colpo: amici e parenti sono giunti subito sul luogo del sinistro e hanno vegliato il corpo coperto dal lenzuolo bianco. Un tratto di strada insidioso e teatro di numerose tragedie: ieri sera il forte vento di maestrale potrebbe aver fatto sbandare il mezzo che si è schiantato nel divisore metallico della strada. Questa è solo una delle ipotesi ancora al vaglio delle forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. L’amico di Jacopo che guidava il mezzo è stato ricoverato in ospedale senza, per fortuna, aver riportato grossi traumi rilevanti al contrario del diciassettenne che, caduto rovinosamente sull’asfalto, non ha avuto modo di salvarsi. Inutili, infatti, tutti i tentativi per strapparlo alla morte effettuati dagli operatori sanitari che gli hanno praticato anche il massaggio cardiaco. Una tragedia che ha sconvolto non solo la comunità, bensì chi ha appreso la notizia del giovanissimo, l’ennesimo, che è volato in cielo troppo presto.