Incidente a Quartu, auto travolge una volante della polizia: feriti due agenti

Incidente a Quartu. Coinvolta un’auto della polizia. Due gli agenti feriti. Questo pomeriggio in via Cecoslovacchia un’auto ha bruciato uno stop e ha travolto una macchina della polizia. A bordo c’erano due agenti impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona. Solo lievi contusioni per i due poliziotti che sono stati curati al Brotzu.