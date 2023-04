Incidente a Oristano, auto esce di strada e finisce su un campo dopo un volo di 50 metri: ferita una donna

I Vigili del fuoco di Oristano sono intervenuti per un incidente stradale. Un’auto condotta da una donna è uscita di strada in una curva nella SP 23 in direzione Abbasanta e dopo un volo di circa 50 metri ha terminato la propria corsa all’interno di un campo.

La Squadra di pronto intervento dei Vigili del fuoco, giunta sul posto, ha messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente e la vettura, estraendo dalle lamiere contorte la conducente per consegnarla al personale del servizio sanitario regionale arrivato sul posto con l’autoambulanza.

La donna è stata trasportata all’ospedale di Oristano. Sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incidente da parte delle forze dell’ordine.