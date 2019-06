Incidente a Cagliari, 19enne travolto sulle strisce pedonali davanti alla chiesa di San Michele

Pedone investito questa sera in via Abruzzi. Una Fiat Idea condotta da un 49enne di Cagliari, mentre percorreva via Abruzzi, con direzione Piazza San Michele. Arrivato in corrispondenza delle strisce pedonali che si trovano di fronte alla chiesa Medaglia Miracolosa, investiva un pedone, un 19enne cagliaritano, che stava attraversando in quel momento. Il pedone è caduto sull’asfalto. Sul posto interveniva immediatamente un’ambulanza del 118 che ha trasportato il giovane presso P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.