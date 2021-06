Incendio nella notte in un capannone di oli esausti nella zona industriale di Elmas

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari intorno alle 23 di ieri, per l’incendio divampato in un capannone in via Nervi nella zona industriale di Elmas. La struttura appartiene ad una ditta che effettua la lavorazione per il riciclo e lo smaltimento di rifiuti oli esausti a livello industriale. Il rogo sì è sviluppato all’interno coinvolgendo materiali vari, plastici, stracci in tessuto, una parte della copertura, un idropulitrice e alcune attrezzature.

Gli operatori della squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco giunti sul posto si sono addentrati e hanno individuato il rogo all’interno della struttura invasa dal fumo, prima che le fiamme potessero coinvolgere l’intera struttura e un deposito con due serbatoi, uno di 26.000 litri d’olio e un altro con 1000 litri di gasolio. Non risulta compromessa la struttura. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Sul posto questa mattina si è recato il NIAT, Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, che dagli accertamenti e i rilievi effettuati ha confermato che le probabili cause sono di natura elettrica dovute a un cortocircuito di una idropulitrice.