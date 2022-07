Incendio e fumi neri a Quartu, Milia ai residenti della zona di viale Colombo: “Tenete le finestre chiuse per 12 ore”

“Chiudete le finestre per 12 ore”. In seguito all’incendio verificatosi oggi, all’interno dell’area del Parco del Molentargius, accanto all’autolavaggio di viale Colombo, che ha causato una consistente emanazione di fumi, l’amministrazione comunale di Quartu emesso un avviso alla cittadinanza: “A scopo precauzionale e onde evitare possibili irritazioni alle vie aree si invitano i cittadini occupanti le abitazioni presenti nell’area circostante a tenere chiuse le finestre per un periodo stimato di circa dodici (12) ore e comunque sino a cessazione delle emanazioni”, si legge nella nota.

“Stando alle prime rilevazioni dell’Arpas la situazione sembra non destare particolare preoccupazione: al momento i dati non evidenziano elementi di tossicità nell’aria”, spiega il Sindaco. Il monitoraggio prosegue, invitiamo tutti gli abitanti della zona ad attenersi comunque alle precauzioni indicate nella nota emessa dai nostri uffici”.