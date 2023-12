Incendio all’ospedale di Tivoli, morti 4 anziani

Tragedia nella notte all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. Ieri sera, verso le 22 e 30, è scoppiato un incendio bella struttura che ha provocato 4 vittime. Altre 200 persone, tra pazienti e personale sanitario, sono state, fortunatamente, evacuate e messe in salvo grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

si ipotizza che l’incendio sia partito dai seminterrati, dove c’è il reparto rifiuti speciali. Il fumo ha subito raggiunto i piani superiori e infatti due delle 4 vittime sono morte intossicate, una terza per infarto e la quarta probabilmente è deceduta prima che scoppiasse l’incendio. Si tratta di due donne di 84 e 86 e due uomini di 76 e 86 anni, ed è stata già disposta l’autopsia. Il grande lavoro di vigili del fuoco, carabinieri, polizia e il centro operativo del Comune di Tivoli ha permesso di mettere subito in salvo soprattutto le persone con difficoltà a camminare, e nei prossimi giorni saranno fondamentali tutti i rilievi per capire le effettive cause dell’incendio.

Nel frattempo, tutti i pazienti che erano stati collocati nella palestra comunale Maramitti sono stati trasferiti in altre strutture e si stanno fornendo tutte le informazioni necessarie ai parenti.