Incendia due auto nella notte a Uta, 35enne beffato dalle telecamere.

I carabinieri hanno arrestato nella notte a Uta, per danneggiamento seguito da incendio, un trentaquattrenne del luogo, agricoltore, già noto e con precedenti. L’uomo è stato riconosciuto come l’autore dell’incendio avvenuto in via Ponte, nel quale sono rimaste danneggiate due auto: una Hyundai i10 rimasta completamente distrutta, e una Nissan Qashqai che ha riportato danni al solo paraurti posteriore. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza che coprono la zona, che sono state immediatamente visionate dai carabinieri, è stato possibile riconoscere gli indumenti che l’uomo indossava anche al momento dell’arresto. I militari dell’Arma hanno anche ricostruito probabili ragioni di risentimento che l’uomo nutriva nei confronti della figlia della proprietaria di una delle auto. L’uomo è stato trasferito presso il palazzo di giustizia di Cagliari per la convalida dell’arresto e il giudizio con rito direttissimo.