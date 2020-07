Giornata di fuoco, 6 incendi oggi in Sardegna: 3 causati dallo stesso piromane

Sei incendi in Sardegna. Tre probabilmente di matrice dolosa. E forse commessi dallo stesso criminale. Un incendio accanto al celebre “Castello di Burgos”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Anela. L’incendio ha percorso una superficie di pascolo cespugliato e il Nucleo investigativo di Sassari, ha attivato le indagini di rito per probabile matrice dolosa.

Le stesse indagini avviate per il rogo di Bono in località “Loddai”, (in cenere 6 ettari di macchia mediterranea e pascolo alberato) e di Bottidda in località “Basileddu”. Dalle informazioni acquisite dal Nucleo investigativo CFVA di Sassari, la matrice dolosa degli incendi di Burgos, Bono e Bottidda è con tutta probabilità riferita allo stesso autore.

Incendio a anche a Orani in località “Sadula”. Qui in fiamme un fienile privato nei pressi del km 31 della SS 131 dcn direzione Nuoro, a Loiri Porto San Paolo località “Dispensa”, dove le fiammo hanno interessato 0.7 ettari di macchia mediterranea e pascolo cespugliato, e a Villasor, in località “Gora Tabua”, dove stanno intervenendo due elicotteri provenienti dalle basi del Corpo forestale di Marganai e Pula. L’incendio è in corso e sta interessando alcune superfici di rimboschimento misto a conifere e latifoglie.