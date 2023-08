Incendi, dramma a Quartu: il maxi rogo partito da via Fiume arriva a Margine Rosso, evacuato il campeggio

Incendi, dramma a Quartu: l’incendio partito da via Fiume arriva al campeggio di Margine Rosso. Le fiamme hanno saltato la strada, altissime: sono chiuse tutte le strade attorno al Poetto, si cerca di evitare danni alle persone. Tutti in fuga anche dal Mc Donald del Poetto: gli incendiari hanno studiato bene il piano d’attacco e da Molentargius l’incendio si è allargato arrivando in due ore a Margine Rosso, dove in tanti sono stati evacuati portandosi dietro gli estintori. Si tratta di uno degli incendi più pericolosi dell’ultimo anno nel Cagliaritano, tra sirene spiegate e la disperazione dei soccorritori per un’operazione che diventa sempre più complicata, mentre varie strutture attorno sono andate distrutte. La conta dei danni, purtroppo, sarà molto lunga. (foto e video di Davide Loi)