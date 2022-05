Incendi, 10 milioni in arrivo e stato di emergenza prorogato per la Sardegna

“Il Governo ha esteso lo stato di emergenza in Sardegna proclamato per gli incendi che hanno colpito l’Isola nel 2021 e stanziato ulteriori 10 milioni e 400 mila euro: un risultato importante raggiunto grazie a un impegno collegiale e alla rinnovata attenzione della Ministra Elena Bonetti”. Lo annunciano in anteprima i senatori sardi di Italia Viva Giuseppe Luigi Cucca ed Elvira Lucia Evangelista.

L’obiettivo è naturalmente provare a prevenire gli incendi, sempre più possibili con l’avvicinarsi dell’estate e con temperature già molto elevate, e cercare di evitare disastri come quello che l’anno scorso ha distrutto il Montiferru. La Sardegna resta una delle regioni in assoluto più colpite dal fuoco, proprio in questi giorni si sta mettendo a punto il piano operativo con le basi dei velivoli nazionali e regionali.