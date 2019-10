Inaugurazione InvitaS con i riti dei defunti e la grande parata inaugurale con dolci gratis per tutti

InvitaS è il grande festival dei prodotti agroalimentari sardi, dei lavori artigianali e della cucina tipica (arrosti di Sardegna, il pescato, i dolci etc.)

Ad InvitaS vengono proposti continui spettacoli gratuiti sulle tradizioni sarde.

Si inizia come detto giovedì 31 ottobre con l’apertura dei cancelli alle ore 18.00 e la prima giornata sarà dedicata al culto millenario delle anime nella notte del 31 ottobre, mentre il giorno 1 novembre dalle ore 11.00 la grande parata inaugurale con l’offerta di dolci tipici sardi a tutti i presenti. Ma veniamo nel dettaglio dei primi due giorni:

Secondo la tradizione sarda la notte del 31 ottobre le anime del purgatorio sono libere di visitare quelle case che un tempo furono di loro proprietà o visitare quei luoghi a cui si sentono legati.

Non una tradizione anglosassone come Hallowen ma la SARDEGNA ha sempre celebrato le notti che dividono ottobre da novembre con rituali come IS ANIMEDDAS O SU MORTU MORTU.

” Seus benius po is Animeddas ” con questa e altre formule i nostri nonni o i nostri genitori giravano le case domandando un piccola offerta per le anime ricevendo in cambio mandarini, melagrane, pabassine etc.

RIVIVREMO PER I PIÙ PICCOLI QUESTA USANZA IL 31 OTTOBRE DALLE 18.30 A INVITAS insieme alle Janas dell’ associazione Libera. Per tutti i più piccoli una piccola offerta di frutta.

A seguire dalle 21.30 una serata ricca di BRIVIDO con lo scrittore di Fantasmi a Cagliari Pierluigi Serra che ci condurrà in un viaggio fatto di racconti e storie ( giardini della Fiera alla sola luce delle torce) con suggestive comparse ed improvvise entrate in scena di attori e attrici che impersonereranno is animas bonas e malas. Storie e racconti che si tramandano di generazione in generazione.

Il giorno 1 novembre la grande PARATA INAUGURALE , un corteo lungo 200 metri composto da 150 figuranti sfilerà per Viale Bonaria, Via del Cimitero, viale Diaz per raggiungere la Fiera di Cagliari dove si svolgerà Invitas.

La parata inaugurale sta a rappresentare la storia, la cultura e le tradizioni della Sardegna. I gruppi aderenti, rappresentano uno spaccato di storia che va dal Medioevo fino all’ età nuragica. Il gruppo è cosi composto:

a) Tamburini e gruppo Medioevale che aprono il corteo (ass.ne La Farandola Ussana)

b) la Giudicessa Eleonora d’ Arborea accompagnata dalle sue ancelle e i soldati (Proloco Oristano)

c) i nobili, gli arceri, le crociate che accompagnano la Giudicessa (Ass. Guasila)

d) le donne di Sardegna, figuranti rappresentanti la storia e le tradizioni in costume dell’ epoca (ass.ne Libera)

e) Maschere Arcaiche de Is Mustayonis e s’ Orku forensu di Sestu a rappresentare le tradizioni delle maschere carnevalesche della Sardegna

f) Canzoni antiche, popolari e tradizionali interpretate dal gruppo folk polifonico “S’ Alleghia” di Cagliari

g) Il gruppo nuragico composto da circa 35 elementi a rappresentare i soldati, l’ esercito, le donne della nostra storia nuragica il gruppo di Tharros è rappresentato dall’ Ass.ne Tzur

h) Chiudono il gruppo le donne di Nuraxi e gruppo folk che porteranno 20 cestini di dolci per offrire ai visitatori oltre 80 kg di dolci tipici di tutta la Sardegna.

Il corteo arriverà alla Fiera dove alla presenza delle Autorità e visitatori daranno un accenno della loro esibizione che si concretizzerà nei giorni dell’evento. chiuderemo l’inaugurazione di INVITAS con il gesto di “Su cumbidu” dove verranno offerti GRATUITAMENTE i dolci a tutti i presenti

InvitaS

Il festival dei prodotti e della cucina tipica della tradizione sarda.

Infoline