“In viale Regina Margherita pochi parcheggi e tante auto in doppia fila, il multipiano sotterraneo è una benedizione”

La “pioggia” di nuovi parcheggi in pieno centro a Cagliari è dietro l’angolo: nel progetto in discussione in Comune della nuova Scala di Ferro – hotel di lusso e museo – c’è spazio anche per centinaia di stalli sotterranei. Qualche anno fa la “rivoluzione” della sosta ha eliminato i parcheggi a spina di pesce da tutto il viale Regina Margherita: “Il risultato è che gli spazi per le automobili si sono ridotti di molto, ci sono clienti che si fermano anche per pochi minuti in doppia fila e c’è sempre il rischio di beccarsi delle multe dai vigili. Il nuovo parcheggio è un’ottima notizia”, afferma Giuseppe Farci. Sessantaquattro anni, da decenni serve caffè e brioches da dietro il bancone del suo bar. “Nel rione della Marina tanti abitanti sono pronti a pagare un affitto mensile pur di avere uno spazio garantito per la propria automobile”.

E infatti, in una Marina nella quale molte vie, bene andando, sono a traffico limitato, l’unica “sicurezza” è quella dei parcheggi nel bel mezzo della via Roma, nella “striscia” che divide la zona dei portici da quella nella quale passerà la futura metropolitana: “Spero sia possibile parcheggiare sotto la Scala di Ferro ventiquattro ore su ventiquattro”, questo l’augurio finale del barista.