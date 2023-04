In via Roma a Quartu due divani abbandonati da 10 giorni: “Costa molto chiamare la De Vizia?”

Federe e cuscini sono ancora di una tonalità di bianco accettabile, nonostante lo smog e la pioggia. A Quartu, in via Roma, fa la sua triste figura da almeno dieci giorni due divani abbandonati. A denunciare l’ennesimo caso di abbandono selvaggio, addirittura in pieno centro città, è Mario Marci: “Nessuno passa per ritirarli. Chi se n’è disfatto non sa che basta fare una telefonata alla De Vizia per fissare la data del ritiro degli ingombranti?”, si chiede Marci. “Forse non l’ha fatta perchè non è in regola e si sarebbe dato la zappa sui piedi da solo”. Un’ipotesi che potrebbe essere molto probabile, visto il livello di evasione della Tari a Quartu, ancora attorno al quaranta per cento.