In tv la tragedia tutta italiana di Alfredino Rampi

Il pozzo. Oltre ad Anna Foglietta, grande interprete di Franca Rampi in ‘Alfredino una storia italiana’, a Luca Angeletti nei panni del papà, ai vari Vinicio Marchioni, Francesco Acquaroli e Massimo Dapporto, perfetto nei panni di Sandro Pertini, c’è un altro grande quanto terribile protagonista nella miniserie Sky Original quattro puntate in onda il 21 e il 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su Now Tv.

Il pozzo artesiano di Vermicino, che risucchiò per sempre Alfredino Rampi quaranta anni fa, con il quale ha drammaticamente duettato il cast e con cui dovranno confrontarsi i telespettatori.

E’ stato ricostruito a borgo Sant’Isidoro, con un diametro di qualche centimetro in più rispetto ai trenta di quello originale per permettere agli attori di calarsi più agevolmente a testa in giù, e quindi in studio. Alfredino (interpretato da Kim Cherubini) morto in quel pozzo a soli sei anni compare solo prima della caduta con un’apprezzabile scelta di non mostrarlo mai una volta dentro.

