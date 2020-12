In strada senza motivo oltre le 22, multa di 400 euro per un algerino a San Nicolò Gerrei

E’ avvenuto stanotte, poco dopo la mezzanotte, a San Nicolò Gerrei.

I carabinieri della Stazione di Siurgus Donigala hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari per violazione dell’ultimo DPCM per il contenimento dell’epidemia in corso, un 19enne algerino, residente a Sinnai, di fatto domiciliato presso la comunità “Camineras” e gravato da precedenti denunce nonostante la giovane età.

Il giovane, nel corso di un servizio notturno finalizzato anche alla verifica delle violazioni del coprifuoco, è stato sorpreso a camminare per strada in via Corrias, senza alcuna valida giustificazione. Gli è stata contestata la solita sanzione pecuniaria amministrativa da 400 euro.