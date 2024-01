In soffitta un vivaio della droga e in casa chili di marijuana: arrestato un 21enne a Villaperuccio

Un vivaio in soffitta e un chilo di droga già essiccata in casa e pronta per la vendita. A Villaperuccio, nel sud Sardegna, i carabinieri di Iglesias hanno arrestato, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti un operaio 21enne del luogo; il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata; nella soffitta dell’abitazione è stato trovato un piccolo vivaio adibito alla coltivazione della cannabis e vario materiale per il confezionamento delle dosi ricavate. La droga è stata sequestrata, mentre il giovane dopo le formalità secondo le indicazioni del magistrato di turno è stato arrestato ai domiciliari in attesa del rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il tribunale di Cagliari.