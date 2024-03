In Sardegna sono tornati i turisti cafoni, camper con le ruote sulla spiaggia di Piscinas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A due passi dal mare in camper: un turista “poltrone” sorpreso oltre il parcheggio consentito ai mezzi a quattro ruote e segnalato alle autorità competenti. Primi turisti in arrivo per le vacanze pasquali e, come purtroppo avviene ogni anno, le regole imposte per la salvaguardia e la tutela dell’ambiente, spesso, sono solo un optional. È di oggi la segnalazione giunta da un altro turista che, tramite un gruppo social dedicato alla spiaggia delle dune della Costa Verde, ha scritto: “Segnalo questo grosso mezzo oltre il parcheggio, non credo proprio sia consentito. Ma sono qui per la prima volta e quindi mi rimetto a voi amanti delle dune di Piscinas”. Le autorità sono state informate del fatto.

A calpestare la sabbia sono state le ruote di un mezzo con targa straniera, la targa riporta alla Germania: si auspicano più controlli sul posto, insomma, come espresso da chi ha commentato il post, in modo tale da frenare l’incuria e la mancanza di rispetto da parte di chi non osserva le norme più elementari.

Ha collaborato Paolo Rapeanu