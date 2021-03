In Sardegna palestre ancora chiuse, istruttori disperati: “Situazione complicata, non possiamo fare nulla”

Palestre ancora chiuse, la delusione degli operatori del settore. A Radio CASTEDDU, Fernando Jorge, che gestisce il centro situato in via Palestrina a Cagliari: “Aspettavamo la comunicazione della riapertura ma sapevamo che non era così, perché non sono stati dati segnali chiari per le riaperture delle palestre. Noi abbiamo preferito non comunicare nulla ai nostri clienti; questa situazione ci dispiace, ci mette in grande difficoltà ma allo stesso tempo non possiamo fare nulla. Questo è un momento molto triste, tutte le palestre sono chiuse e io sono convinto che è un posto dove la gente va a migliorare la sua salute quindi non capisco bene il fatto che si possa andare a cena fuori in questo momento e, invece, non si può allenare in tutta sicurezza. Penso anche che la palestra sia un posto dove si può monitorare la situazione, che può dare informazione, ma purtroppo non tutti sono delle stesse vedute. È una situazione molto complicata, anomala non si può prevedere nulla. Non si può dire che siamo ottimisti”.

Risentite qui l’intervista a Fernando Jorge del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU