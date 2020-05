In Sardegna ordinanze, minacce di diffide e prese di posizione: è la “guerra” delle messe

Una sorta di ‘guerra santa’ in tempi di coronavirus si combatte in Sardegna tra ordinanze, minacce di diffide, prese di posizione di prelati e articolate interpretazioni giuridiche. Tutto ruota intorno alle messe. Si possono celebrare o no? Secondo il presidente della Regione Christian Solinas sì, anche se il governo ha storto il naso e i vescovi non hanno nascosto perplessità. Il via libera del governatore sardo è arrivato sabato scorso nel corso del consueto punto stampa serale nel quale venivano illustrate le riaperture del 4 maggio nell’isola.

