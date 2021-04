In Sardegna l’indice Rt schizza a 1,18: è tra i più alti d’Italia

La Sardegna rimarrà in zona arancione e il suo indice Rt schizza da 1,03 di sette giorni fa a 1,18. È quanto emerge nell’ultimo report, quello prima del ponte pasquale con tutta l’Italia in zona rossa, dell’Istituto superiore di Sanità. I dati, come riporta anche il nostro giornale partner “Il Giorno”, vedono l’Rt dell’Isola fare un vero e proprio balzo in avanti. E la nostra regione finisce tra le sette con un'”alta probabilità di progressione a rischio alto nelle prossime settimane” insieme a Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, la provincia autonoma di Trento. Insomma: zona arancione garantita anche per le prossime tre settimane. Per “sperare” nella zona bianca, infatti, bisogna avere ben altri dati, nettamente inferiori a quelli attuali, per almeno ventuno giorni. Ecco, intanto, i dati di tutte le regioni già disponibili.

La Sardegna a 1,18, poi Abruzzo, 0.81; Basilicata, 1.15; Calabria, 1.33; Campania, 1.33; Emilia Romagna, 0.83; Friuli Venezia Giulia, 0.98; Lazio, 0.98; Liguria, 1.02; Lombardia, 0.89; Marche, 1.04; Molise, 1; Piemonte, 0.96; provincia autonoma di Bolzano, 0.8; provincia autonoma di Trento, 0.83; Puglia, 1.09; Sicilia, 1.08; Toscana, 1.08; Umbria, 0.83; Valle d’Aosta, 1.52; Veneto, 1.12.