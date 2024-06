In Sardegna il primo centro di manutenzione in Italia per i jet privati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nasce in Sardegna il primo – e unico – centro di manutenzione dei jet privati d’Italia, nell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. La Geasar, società di gestione dello scalo gallurese, ha firmato stamane l’accordo per la realizzazione della nuova base di manutenzione Atitech che si occuperà dei lavori sui jet privati. Il progetto – 16 milioni di euro di investimento complessivo – è portato avanti da Atitech e prevede l’assunzione di 350 dipendenti a regime, con un business plan che mette a disposizione 7 milioni di euro per la formazione dei lavoratori, selezionati attingendo dal bacino degli ex dipendenti Airitaly.

Olbia dunque si appresta ad accogliere un importante polo legato ai trasporti privati, che si affianca a quello già presente e attivo della nautica legata agli yacht e mega yacht di lusso e ospitato a Cala Saccaia.

Il lavoro di supporto da parte della Regione Sardegna e dei portatori di interesse, l’integrazione con la filiera della nautica e la sinergia tra gli operatori saranno alle base dello sviluppo di questo nuovo polo.