In Sardegna 13 incendi, giornata di fuoco: paura e fiamme alte a Carloforte e Nurri

Sono 13 gli incendi divampati in Sardegna nelle ultime ore, l’Isola ha quindi vissuto, da nord a sud, in varie località, un’altra giornata di fuoco. In due casi, oltre al prezioso intervento del Corpo Forestale e delle squadre a terra del sistema regionale, è stato necessario anche far intervenire i Canadair. Come nel caso di Nurri, in località “Nuraghe Latt’e Pudda”, per spegnere il rogo c’è stato il coordinamento del personale della stazione del Corpo Forestale di Isili, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Villasalto. Sono intervenute due squadre dell’agenzia Forestas dei cantieri di Isili e Villanovatulo. L’incendio ha percorso una superficie di circa 0,5 ettari di pascolo cespugliato.

Un altro vasto rogo è stato domato a Carloforte, in località “B.co Bordonaro ”: per spegnerlo è stato necessario il coordinamento del personale della stazione del Corpo Forestale di Sant’Antioco, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell’elicottero proveniente dalla base operativa del Cfva di Marganai. Sono intervenute tre unità con un blitz appartenente all’associazione di protezione civile L.A.V.O.C. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchia mediterranea.