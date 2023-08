In possesso di auricolari wireless rubati sul treno, giovane algerino denunciato a Villasor.

I carabinieri di Villasor e Samassi hanno denunciato ieri a Villasor per ricettazione un 19enne algerino, lì residente presso una cooperativa di accoglienza, disoccupato, e noto alle forze dell’ordine nonostante la giovane età e il recente arrivo in Italia. I militari hanno intrapreso le indagini dopo una querela per furto presentata alcuni giorni prima presso a Oristano da un ventenne del luogo, studente. Questi ha denunciato il furto di un accessorio per Smartphone Apple iPhone (auricolari wireless) del valore di circa 300 euro. La sottrazione era avvenuta a bordo del treno regionale Cagliari-Oristano. I militari dell’Arma, avvalendosi del sistema di localizzazione GPS di cui erano forniti gli stessi auricolari, hanno individuato l’area di localizzazione del dispositivo presso la residenza dello straniero e, successivamente, hanno eseguito una perquisizione che ha dato esito positivo, con rinvenimento della refurtiva.