In moto senza patente e con un tirapugni nascosto nei pantaloni: 34enne denunciato a Selargius.

I carabinieri del NORM della Compagnia di Quartu Sant’Elena hanno denunciato ieri a Selargius per guida senza patente e porto di armi o oggetti atti ad offendere, un 34enne quartese. L’uomo è stato sorpreso nella via San Nicolò, alla guida di un motociclo Honda, sprovvisto della patente di guida perché mai conseguita e con recidiva. Inoltre era in possesso di un tirapugni in metallo, custodito all’interno della tasca dei pantaloni. Il motociclo è stato affidato al legittimo proprietario mentre il tirapugni è stato sequestrato.