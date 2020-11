In giro in auto dopo le 22 senza motivo: multati un disoccupato e un operaio a Villamassargia

Ieri alle 22:15 a Villamassargia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Iglesias, nel corso di un servizio per il contenimento del fenomeno epidemiologico “covid-19“, hanno sanzionato un 41enne disoccupato del posto e un 39enne operaio di Domusnovas. Entrambi viaggiavano sull’auto del primo in via Argiolas, senza poterne giustificare ragionevolmente il motivo, non rispettando le prescrizioni imposte dai recenti decreti.

Entrambi dovranno pagare la sanzione da 400 euro, sono stati segnalati anche in quanto contravventori alla normativa “anticovid” alla Prefettura di Cagliari.