In estate stop all’isolamento per i positivi al Covid asintomatici

A partire dall’estate cadranno le restrizioni per i positivi al Covid, purché asintomatici e se la maggior parte della popolazione sarà coperta dalla terza dose di vaccino. E’ questo l’obiettivo del governo, il prossimo step nella gestione della pandemia che inizia a mollare la presa sull’Italia dopo il boom di casi da dicembre a oggi, soprattutto per il dilagare della contagiosissima variante Omicron. A fornire le dritte sulle prossime mosse del governo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Obiettivo convivenza col virus, dunque, con i positivi asintomatici che non saranno limitati in nessuna attività.