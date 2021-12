In cerca di Tommy, dopo 2 mesi ancora nessuna traccia del cane smarrito a Mulinu Becciu

Sono passati due mesi, non ci arrendiamo e rinnoviamo l’ appello per Tommy che è stato smarrito nella zona di Via Renzo Laconi, Mulinu Becciu a Cagliari, ma potrebbe essere ovunque .

Non passa giorno che non si pensa a lui, manca tantissimo. Si offre un compenso per qualunque segnalazione che possa portare al suo ritrovamento.

IN CASO DI AVVISTAMENTO PER FAVORE CONTATTECI 328 077 5267

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda.