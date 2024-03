In casa ha eroina e coca, 62enne di Monserrato in manette: sotto chiave anche 1800 euro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Eroina e polvere bianca, trovata nella sua abitazione dai carabinieri di Monserrato e Quartu, hanno portato dritto nel carcere di Uta un sessantaduenne monserratino. I militari l’hanno pizzicato durante alcuni controlli antidroga effettuati sulle strade cittadine. Insospettiti, probabilmente, dal suo comportamento, hanno deciso di compiere tutta una serie di accertamenti e di approfondimenti: nell’abitazione dell’uomo sono stati ritrovati quasi mezzo etto tra eroina e cocaina, un bilancino di precisione e la somma, in contanti, di 1800 euro. L’arresto è stato immediato e il fermo convalidato, ecco perchè per lui si sono aperte le porte del penitenziario. Droga, strumenti per pesarla e denaro sono stati sequestrati e portati in caserma.

Il 62enne è assistito dall’avvocato Riccardo Floris e domani potrà difendersi dalle accuse, nel caso, durante l’udienza di convalida di fronte al giudice per le indagini preliminari.