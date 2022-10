In casa cocaina, hashish e marijuana: 25enne in arresto a Calasetta.

Ieri a Calasetta, al termine di un’attività mirata alla prevenzione e alla repressione di reati materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della locale Stazione in collaborazione con personale del nucleo cinofili di Cagliari, hanno tratto in arresto un venticinquenne del luogo, disoccupato e con precedenti. Il giovane è indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, nel corso di una perquisizione domiciliare d’iniziativa eseguita presso il suo domicilio, sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina suddivisa in dosi, 2 grammi di marijuana, un grammo di hashish, un bilancino di precisione, insieme a materiale vario necessario per il taglio e il confezionamento in dosi delle sostanze. Tutto tale armamentario è stato sottoposto a sequestro penale e verrà distrutto soltanto a seguito di idoneo provvedimento dell’autorità giudiziaria. Al termine della redazione dei verbali descrittivi di quanto accaduto l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Uta.