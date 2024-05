In auto di notte nel parco comunale a Settimo San Pietro: sgommate e segni sull’erba fanno infuriare il sindaco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La scoperta è avvenuta la mattina, lo scempio, invece, è accaduto “col favore delle tenebre” per mano, o meglio, piedi premuti su acceleratore e freno della macchina, di chi, evidentemente non aveva altro modo per trascorrere il tempo. A darne notizia è il primo cittadino Gigi Puddu che, con premura e attenzione, custodisce e arricchisce il luogo per i cittadini: “È risaputo, in ogni comunità c’è sempre stato quel personaggio che da tutti è considerato lo “ scemo” del paese. Solitamente si tratta di persone buone ma con qualche difficoltà di apprendimento ed a relazionarsi con gli altri.

A Settimo invece lo scemo del paese ha pure la patente ( si presume), dato che si introduce con l’auto nel parco comunale, cosa ovviamente vietata per ragioni di sicurezza ma soprattutto per cercare di garantire il decoro di un luogo tanto caro e tanto utilizzato dalle famiglie”. Indagini in corso, quindi, per risalire all’autore della bravata che danneggia il bene pubblico e, soprattutto, lo spirito della comunità che, invece, attenta e ordinata, custodisce le opere e i beni a disposizione di tutti.