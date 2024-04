In auto con 31 Kg di droga, arrestato un trentottenne sulla Ss 131

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Viaggiava con oltre 31 Kg di marijuana in direzione Cagliari. Ad intercettarlo sono stati gli agenti dalla Squadra Mobile del capoluogo, che lo hanno arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di lunedì diversi equipaggi erano impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio lungo la Carlo Felice. Una delle automobili in transito ha subito attirato l’attenzione dei poliziotti, insospettiti dalle manovre spericolate e dall’eccessiva velocità tenuta dal conducente. Dopo aver bloccato l’auto nei pressi di Nuraminis, nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato 30 buste termosaldate in cellophane, contenenti ciascuna 1 Kg di marijuana, che l’uomo trasportava nel bagagliaio e sui sedili posteriori, nascoste sotto alcune coperte.

L’uomo, residente nell’hinterland cagliaritano, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.