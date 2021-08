In arrivo una settimana bollente in Sardegna: temperature fino a 44 gradi e allarme incendi

Non si respirerà neanche di notte, con temperature che oscilleranno fra i 26 e i 30 gradi. Ma saranno le ore centrali della giornata a essere insopportabili, con il termometro che arriverà anche a 44 gradi. E’ allerta della Protezione civile per il caldo in arrivo in Sardegna, un’allerta che durerà da domani, lunedì 9 agosto, fino a venerdì 13 e che fa scattare l’allarme massimo anche sul fronte incendi. Le temperature oscilleranno fra i 37 e i 40 gradi, con il picco previsto fra martedì e mercoledì.