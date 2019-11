In arrivo un vortice ciclonico, “fenomeni temporaleschi intensi martedì anche in Sardegna”. Confermate le previsioni meteo dei giorni scorsi: entrerà in azione un vortice ciclonico e – scrive 3bmeteo – “intorno al suo centro si attiveranno venti tempestosi“. Le raffiche potranno superare i 120 km/h tra Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia. Le onde potranno essere alte anche 6 metri. Tornerà l’acqua alta a Venezia.

Tutti i dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net: “Occhi puntati sulle precipitazioni. Le mappe dei siti specializzati sono dominate dal colore viola, quello che descrive piogge forti e nubifragi. La giornata più critica al Sud dovrebbe essere quella di martedì 12 novembre “con accumuli pluviometrici che localmente potranno toccare i 150/200mm dando luogo a situazioni potenzialmente alluvionali“, dice 3bmeteo.com. “Possibili disagi, danni e criticità idrogeologiche”. Comunque il maltempo colpirà quasi tutta Italia con “fenomeni anche intensi e temporaleschi martedì su Sardegna, Toscana e Triveneto”.