In arrivo cantieri sulla 131 da Cagliari a Monastir e sulla 195: disagi al traffico

A partire da questa settimana Anas, società del gruppo FS italiane, avvierà alcuni importanti interventi di manutenzione sulle strade statale 131 “Carlo Felice” e 195 “Sulcitana”, all’interno dell’Area metropolitana di Cagliari.

Da mercoledì 23 sulla statale 131 saranno avviati i lavori di nuova pavimentazione tra il km 5,500 e il km 18,500, in direzione Sassari. Nel primo tratto, compreso tra il km 5,500 e il km 11,600, verranno chiuse alternativamente le corsie di marcia e sorpasso con deviazione del traffico sulla corsia libera dal cantiere.

Nel tratto successivo, compreso tra il km 11,600 e il km 18,500, verrà invece chiusa al traffico l’intera carreggiata e il flusso veicolare deviato sulla strada complanare. I lavori, che ricadono all’interno dei territori comunali di Cagliari, Sestu, San Sperate e Monastir, si svolgeranno in orario sia diurno che notturno per consentire il completamento delle opere entro la fine del mese, limitando il più possibile i disagi alla circolazione.

Si tratta di una prima fase di lavorazioni che prevedono, una volta ultimate, la realizzazione del nuovo asfalto in continuità nel tratto tra il km 5 e il km 32.

Sulla statale 195 “Sulcitana” saranno invece avviati i lavori di sostituzione dei giunti di dilatazione tra il ponte de ‘la Scafa’ e il km 2,5. A seconda dell’avanzamento delle lavorazioni saranno attivi restringimenti alternativamente in entrambe le carreggiate, con deviazione del traffico sulla corsia libera dai lavori. Le limitazioni saranno in vigore in tratti saltuari fino alla totale conclusione degli interventi.

Entrambi gli interventi fanno parte del piano di riqualificazioni e manutenzioni, avviate da Anas a partire dal 2016, finalizzate ed elevare gli standard di sicurezza della rete viaria di competenza. Gli interventi comprendono anche la segnaletica verticale, gli impianti tecnologici delle gallerie, i guardrail e il ripristino e consolidamento di ponti e viadotti nelle Aree compartimentali di Sassari e Cagliari.