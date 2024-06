Imprenditore morto a Cagliari dopo una rapina: assolto Ciprian Baiceanu, 4 anni a Ilaria Gaviano

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ciprian Baiceanu assolto per non avere commesso il fatto, Ilaria Gaviano condannata a 4 anni per rapina, morte come conseguenza di altro reato e utilizzo indebito di carte di credito. Si chiude così il processo legato alla morte di Mario Mulas, l’imprenditore deceduto otto mesi fa in viale Elmas dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio, al primo piano di un caseggiato. Il giudice Giorgio Aliteri ha accolto solo parzialmente le richieste del pm. Il rumeno esce dal carcere dopo otto mesi, mentre per la ragazza si prospetta un trasferimento in una comunità di recupero: almeno, questo è quanto è pronto a chiedere il suo legale, Carlo Demurtas: “Il giudice ha rinviato la discussione sul punto al 12 settembre prossimo, per valutare questa possibilità”. Soddisfatto Carlo Amat, legale di Baiceanu: “Avevo sostenuto sin dal primo momento la totale estraneità del mio assistito alla vicenda, mi ritengo molto soddisfatto”. Resta l’amarezza “per gli otto mesi di carcere fatti, ingiustamente, da Baiceanu”. La vittima era stata trovata morta dopo il volo dalla finestra di uno degli uffici del caseggiato di proprietà della sua famiglia, titolare di un’attività di gomme per le auto.

La Gaviano aveva confessato la rapina e il fatto di averlo chiuso a chiave prima di fuggire con il suo furgone, accusando Baiceanu di essere suo complice. La ragazza dovrà versare una provvisionale di 20mila euro a ognuno dei figli di Mario Mulas e anche alla moglie. Il loro legale è Luca Sannio: “Il dolore della famiglia di Mulas sarà per sempre insuperabile. Ricordo che la Gaviano non hai mai mostrato alcun segno di pentimento, così come non ha mai rivolto un pensiero ai congiunti dell’imprenditore”.