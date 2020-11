Impennata di contagi a Sinnai, il sindaco: “Distanze e mascherine anche a casa”

Impennata di contagi a Sinnai. Ieri è arrivata la segnalazione dell’Ats della presenza di 85 casi positivi al Covid-19, di cui 78 attualmente in isolamento domiciliare e 7 in ricovero ospedaliero. E salgono così a 85 le persone positive a Sinnai.

“Negli ultimi giorni si è registrata a Sinnai un’impennata dei contagi da Covid-19, che interessa tutte le età e tutti i gruppi sociali colpendo in particolare intere famiglie”. dichiara il sindaco Tarcisio Anedda, “tutti ora più che mai siamo chiamati a proteggere con la massima diligenza noi stessi e gli altri. Ricordo che tutti siamo obbligati ad informarci costantemente sulle disposizioni di volta in volta impartite dalle Autorità statale e regionale, ed a rispettarne rigorosamente i contenuti pena le sanzioni che ne derivano.Ma il rispetto di questi obblighi non è più sufficiente a contenere l’espandersi della pandemia ed a prevenire un carico eccessivo sul sistema sanitario.

La gravità della situazione impone a ciascuno di noi l’assunzione di una responsabilità più alta, quella di proteggere sé stessi e gli altri con consapevolezza, intelligenza e disciplina anche oltre gli obblighi prescritti.

Considerato l’impatto dell’epidemia sulle famiglie, ci è richiesto un ulteriore atto d’amore e di solidarietà nei confronti di chi ci è particolarmente caro, assumendo per quanto possibile le precauzioni previste negli ambienti pubblici anche nelle nostre case, curando anche in quest’ambiente il distanziamento, la protezione delle vie respiratorie e la sistematica sanificazione dei locali: condizioni indispensabili per prevenire i contagi.