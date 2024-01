Impazzisce a causa dei botti a Quartu, cane si lancia contro un vetro: ferito gravemente

Impazzito a causa dei botti, un cane è andato a sbattere contro la porta finestra distruggendo il vetro e ferendosi seriamente il muso: “Questo è il risultato di un Capodanno senza coscienza”. Una notte di terrore per gli amici a quattro zampe che, a causa dei botti e dei fuochi d’artificio, hanno mal sopportato i festeggiamenti. C’è chi ha definito i frastuoni come delle bombe: in strada e in piazza, per ore, non si è sentito altro. A farne le spese, come prevedibile, gli animali che, impauriti, hanno subito i danni maggiori. “Il cane è impazzito dai fuochi” ha raccontato la padrona, “abbiamo chiamato la clinica, a pagare sono loro innocenti per il menefreghismo umano”. Un taglio profondo, sino all’osso, e i battiti accelerati: ecco una delle tante conseguenza dei botti di fine anno.